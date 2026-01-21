◇12球団監督会議ロッテのサブロー監督が昭和流キャンプを改めて予告した。「昨年の秋同様、春も昭和流キャンプをやろうと思っている。精神的にも肉体的にも強くなって昨年の悔しい思いをシーズンにぶつけてほしい」。借金28の最下位からの再出発。ライバル球団の監督たちと顔を合わせ、さらに気合も入った。「僕らは昨年、最下位ということで胸借りるだけ。開き直って思い切ってやってやろうと思ってます」と力を込めた。