巨人・坂本は打撃改革にも取り組む。近年の打撃フォームは「動きが小さくなっていた」と反省。今自主トレではヘッドやグリップを動かすなど、予備動作を入れてからのスイングを試しており「練習では大げさに動きながら打ってみようかな」と明かした。また、楽天に加入した同学年の前田健については「数少ない同学年で刺激は常にもらっている。僕も刺激を周りに与えられるような結果を出したい」と力を込めた。