阪神・及川雅貴投手（２４）が２０日、静岡県で行っていた自主トレを打ち上げ、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで汗を流した。昨季は両リーグ最多６６試合に登板も「１年しかやってないんで、立ち位置が安定したとは全く思ってない」ときっぱり。春季キャンプから存在感を示すべく闘志を燃やした。自主トレでは「この時期は傾斜に慣れていくっていうのが、すごい大事」と昨年までと変わらず、２クール目以降は毎日ブル