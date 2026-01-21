演歌歌手藤原浩（65）が14日に新曲「十勝で待ってる女です／おんなの忘れ酒」を発売した。戦後歌謡界をけん引し、国民栄誉賞を受賞した作曲家遠藤実氏の最後の内弟子としてデビューしてはや32年。新曲の魅力などを聞いた。3回連載の第1回。【松本久】◇◇◇−どんな曲ですか前作（24年に発売）のカップリング曲「十勝のふたり」に続く、十勝を題材にした2作目の楽曲です。最初は「おんなの忘れ酒」