アップルの「折りたたみiPhone」にはリキッドメタル（液体金属）と改良型チタニウムが採用されると報じられています。 yeux1122が素材メーカー関係者から得た情報によれば、折りたたみiPhoneのヒンジにはアップルが15年以上にわたって研究してきた、非晶質（アモルファス）素材（※）であるリキッドメタルが使用されるとのこと。 ※粒子が液体のようにバラバラなまま、固体のように動かなくなった状態のこと。 また、