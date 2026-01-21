巨人のリチャード内野手（２６）が２０日、将来的な本塁打王獲得に意欲を見せた。Ｇ球場で自主トレを公開し、キャッチボールやマシン打撃で汗を流した長距離砲は「僕はホームラン王しかない。いつかはとりたい」と決意を示した。昨年までの自主トレはソフトバンク・山川と行っていたが、今年は８日からブルージェイズに移籍する岡本と行い、バットの使い方などを教わった。「シーズン中は自分のことで精一杯なので、オフシーズ