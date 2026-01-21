カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２０日、今季に向けた目標について、アドバイザリー契約しているアシックスを通じて取材に応じた。メジャー５年目へ向けた体を自主トレで作り上げている鈴木は「赤ちゃんのような、自然な動きができるように体の基礎作りから意識している」と狙いを明かした。「赤ちゃんはでんぐり返しをするときに何も考えず自然にきれいな円を描ける。大人になると、どうやってやるんだっけ？と考えてしま