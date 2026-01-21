オリックスは２０日、大阪市内の球団施設で、ドラフト１位・藤川（延岡学園）ら新人選手を対象とした「ファンサービスの大切さを伝える講習」を行った。ファンサービスの重要性などを理解する趣旨で球団としては今回が初の試みとなった。ファンに愛される球団作りを目指す上で、サイン会やトークショーなどのイベントでの心構えを新人選手へ説明する内容。講習を受けた藤川は「きちんとファンの皆さんを楽しませなきゃいけない