巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２０日、沖縄県那覇市内で坂本勇人内野手（３７）らと行っている合同自主トレを公開した。石塚が飛躍を求めて坂本に弟子入り。この日もスローイングに関して何度も助言をもらう場面もみられ、「継続して１年後、２年後にやっとできるようなことを教わっている。ぶれずに、簡単な方に逃げないようにやっていかないといけない」と覚悟を言葉にした。昨季感じた１軍と２軍の差を少しでも埋め、「ま