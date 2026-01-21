巨人・リチャード内野手（２６）が２０日、川崎市内のジャイアンツ球場での自主トレを公開。サッカーの元日本代表ＦＷ本田圭佑の魂を胸に、弱点の克服を誓った。今オフのテーマは「メンタルと向き合うこと」。自身は試合で三振をすると、「その後、引きずって地獄みたいな１日になる」と告白。精神面の強化が課題であり、常にポジティブな本田の動画をユーチューブで見て「前に前に進んでいくしかないという人。そこはむっちゃ