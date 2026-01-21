ヤクルト・池山監督が２０日、１軍監督として監督会議に初出席。阪神・藤川監督からは「赤いスーツを見ましたよ」と、昨年の還暦パーティーで着用した一張羅について言葉をかけられ、「そういうところも見てくれているんだ」と照れ笑いを浮かべた。また、導入予定の「拡大ベース」について、昨季２軍監督としてテスト運用しており「けが防止には役立ってくれる」とメリットを口にした。