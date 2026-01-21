巨人の坂本勇人内野手（３７）が２０日、沖縄県那覇市内で合同自主トレを公開。復活を期すベテランが何度も使った「結果」という言葉に、覚悟を宿した。「結果で応えられるように。僕はそれで頑張るしかないと思うので」。立ち位置は分かっている。腹をくくった。坂道ダッシュに汗を流すと、あいにくの悪天候で室内練習場での練習にはなったが、守備に打撃に動き続けた。２月から始まるキャンプを見据えた土台作りではあるが、