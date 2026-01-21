ジャイアンツ球場での自主トレを公開した巨人・泉口が２０日、「危機感」を口にした。昨季は遊撃の定位置をつかみ取り、打率・３０１でリーグ２位の数字を残した。それでも「継続して結果を出していかないと、と各方面から耳にたこができるくらい言われている。危機感を持って全てにおいてレベルアップして臨んでいきたい」と覚悟を示した。