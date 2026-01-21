女子プロレスのマリーゴールドは２０日、都内でＧＨＣ女子選手権試合（２４日、後楽園ホール）の調印式を行った。王者・岩谷麻優（３２）は自身のデビュー１５周年大会で林下詩美（２７）の挑戦を受けるが「いろんなことがあった１５年の中で、自分の集大成として全てを詩（林下）にぶつけたい」と意欲。一方、スターダム時代から激闘を繰り広げてきた尊敬する先輩に挑む詩美は「私にとって岩谷麻優は特別。記念すべき大会で私の