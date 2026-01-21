スノーボード女子パラレル大回転で2大会連続の五輪代表に決まった三木つばき（浜松いわた信用金庫）が20日、オンラインで会見に臨み、「元々出場して優勝するつもりでいたが、改めて気持ちが引き締まった」と心境を語った。昨季W杯総合王者は、今季過去9戦で1勝。昨年末には体調不良に陥るなど苦しんだが、年明けには体調も回復し、最近2戦は連続表彰台と調子は上向き。「今は80％くらい。（五輪前）残り2戦でしっかり上げたい