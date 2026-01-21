「プロレス・新日本」（２０日、後楽園ホール）４日に衝撃デビューを飾った東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が、８人タッグマッチでＥＶＩＬ率いる悪党集団ハウス・オブ・トーチャーと再び対戦した。極悪殺法に苦しんだものの、最後は高橋裕二郎を腕ひしぎ十字固めで仕留めて勝利。完璧な一本勝ちで聖地のファンから喝采を浴び、デビューから無敗の“５連勝”を飾った。バックステージで「ま