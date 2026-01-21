大相撲の元横綱、白鵬翔さん（４０）が２０日、都内で国際相撲大会「白鵬杯」（２月７、８日・トヨタアリーナ東京）の会見を行い、元弟子の改名で師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から連絡を受けたと明かした。初場所で伯桜鵬が伯乃富士に変わるなど、旧宮城野部屋力士は炎鵬を除く８人が改名。昨年１２月上旬に伊勢ケ浜親方と話し、「縦社会だからね。一つのカラーということで。教えていく立場は大変なんですよ」と理解