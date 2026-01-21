「大相撲初場所・１０日目」（２０日、両国国技館）横綱豊昇龍は小結王鵬を上手出し投げで退けて７勝目。大の里は熱海富士に押し出され、３連敗で４敗目を喫した。大関琴桜は１敗で単独首位の関脇霧島を寄り切り、３敗を死守。５人が２敗に並ぶ混戦となった。大の里が平幕だった２４年初場所以来の３連敗を喫した。取り直しは脇を固めて前に出たが、熱海富士に土俵際で回り込まれ押し出された。内容、状態を問われ「しっかり