静岡県御前崎市で1次キャンプ中のJ3福島は20日、午前の練習で4対4のミニゲームを行い、新加入のFW三浦が新天地“初ゴール”を決めた。ゴール前の混戦で味方が倒れてこぼれたボールを、逃さず押し込んだ。色別で順位を決める方式で勝利に貢献し、カズは「（自分で決めて勝った）あの一勝があったんで、ビリにならなくて済んだ。良かった」と笑顔。寺田監督は「どんな形でも点を取る、貪欲さは他の選手も見習ってほしい」と称賛