「大相撲初場所・１０日目」（２０日、両国国技館）獅司が２敗対決で藤ノ川を押し倒して勝ち越した。部屋のおかみさんから授かった作戦を遂行し、特製手料理で元気いっぱいだ。同じウクライナ出身で隆の勝を押し出した新大関安青錦とともに、賜杯争いトップに並んだ。横綱豊昇龍は小結王鵬を上手出し投げで退けて７勝目。大の里は熱海富士に押し出され、３連敗で４敗目を喫した。大関琴桜は１敗で単独首位の関脇霧島を寄り切り