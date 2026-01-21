◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）大の里は新入幕だった24年初場所以来となる自己ワーストの3連敗を喫した。右を差し、上手を引いた熱海富士の寄りを残して寄り返した。相手に軍配が上がったが、物言いがつき、同体で取り直し。2番目はもろ差しになって前に出たが、土俵際ではたかれて押し出された。左肩に不安を抱えながら戦い続ける25歳の横綱。今後の出場については「もちろんです。もう一回集中して、