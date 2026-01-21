気象台は、午前5時27分に、なだれ注意報を山形市、米沢市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、大石田町、高畠町、川西町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・山形市、米沢市、上山市、村山市、天童市、東根市などに発表（雪崩注意報） 21日05:27時点庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、置賜では、大雪に注意してください。山形県では、落雷に注意してくだ