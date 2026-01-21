価格高騰の波は、新築分譲マンションのみならず賃貸住宅にも……。相場高騰の裏には何があるのか。新春ぶっちゃけ不動産座談会の第4回では、異常事態となっている賃貸市場について取り上げる。（聞き手／ダイヤモンド編集部鈴木洋子）座談会参加者●全宅ツイオールスターズヘタレ社長@hetare808ceo 賃貸仲介と賃貸管理を細々と営むヘッポコ社長かずお君@Kazuo57 3坪の飲み屋から千坪の老人ホームまで作る有活ブローカー全宅