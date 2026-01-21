１月18日、シント＝トロイデン（STVV）はルーベンに１対０の完封勝利。クラブ・ブルージュがヘントに敗れたため順位が入れ替わり、ベルギーリーグ２位に浮上した。リズミカルなパスワークで試合の主導権を握ったSTVVは９分、左サイドのスローインから始動した攻撃から先制点を挙げる。右ポケットを突いたMFアルブノール・ムヤの折り返しを、ゴール正面のMFイリアス・セバウイが右足で合わせた。STVVは「試合をコントロールし