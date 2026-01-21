阪神の藤川球児監督（４５）が２０日、東京都内ホテルで開かれた１２球団監督会議に出席し、プロ野球界の魅力向上と発展に提言を連発した。同会議でソフトバンク・小久保監督がグラウンド上で他球団の選手、コーチが会話するなど交流する風潮に苦言。賛同する形で「カッコ悪い」など、プロのあるべき姿を問うた。また、ドラフト１位・立石（創価大）の故障離脱を受け、新人合同自主トレのあり方についても持論を展開。改革を求め