阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２０日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われている新人合同自主トレに参加。立石が別メニュー調整となったことを受け、２人で開幕１軍を目指す決意を明かした。互いにライバルと認め合うからこそ、谷端の言葉にも熱が交じった。「２人で、開幕１軍で１年間活躍したい」と同志への思いを打ち明けた。ともに宜野座スタートが内定も立石は出遅れる形となった。