前半に挙げた小泉のゴールが決勝点になった(C)Getty Images若きサムライたちが接戦を制し、ファイナルへの切符を掴んだ。AFC U23アジアカップ・サウジアラビアの準決勝、U-23日本代表対U-23韓国代表のゲームは、大岩剛監督率いる日本が1-0で勝利し決勝進出を決めた。2年後のロサンゼルス五輪を見据え、21歳以下の選手を揃えた日本が前半に挙げた1点を最後まで守り抜き、試合を制している。韓国は後半から日本のゴールに迫る場