¥×¥íÌîµå¤Î£±£²µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬¡ÈÈô¤Ð¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åê¹âÂÇÄã¤¬Â³¤¯¸¶°ø¤È¤·¤Æ¿ä»¡¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸½ºß¤è¤êÈô¤Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î²þÁ±¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÈÂç¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÄÁ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âÈäÏª¡£½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤â¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤â¡È¿·¾±Î®¡É¤Ï·òºß¤À¡£