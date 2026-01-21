ロッテ・サブロー監督は２０日、１軍監督として初めて監督会議に出席。ライバル球団の監督と一堂に会す機会に「昨年最下位ということで、胸を借りるだけ。開き直って思い切ってやってやろうと思ってます」と決意を新たにした。キャンプに向けては「昭和流キャンプやろうと思ってるんで。精神的にも肉体的にも強くなって、昨年の悔しい思いをシーズンに思いっきりぶつけてほしい」と鍛えあげて臨む。