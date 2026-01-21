監督会議に出席した楽天・三木監督が２０日、ＦＡで巨人に移籍した則本にエールを送った。「このチームを引っ張ってきた１人の選手でもありますし、一緒に共に戦った仲間としては、チーム変われど心から応援と活躍を期待してるのは間違いない」と心境を語った。また、残留を決めた辰己に関しては「残ってくれてよかったと思います」と笑顔を見せた。