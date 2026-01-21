◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）豊昇龍が連敗を2で止めた。立ち合いで右を差して、左上手を引き、王鵬が出てきたところを回り込んで、左から上手出し投げ。左膝に不安を抱える横綱は「集中してやれました。体？あんまりよくない。自分の相撲を取ることにしっかり考えてやっています」と冷静に語った。3敗を守り「今のところは優勝は考えていない。とにかくケガがないように一日一番集中して大事に取って