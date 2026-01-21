ウインエーデルは西塚を背にCWコースで火曜追い。しまいシャープに伸びて6F81秒7〜1F11秒6でゴールへ。西塚は「体を使って、しっかり動けていました。前走と比べて前進気勢があったし、冬場で体調も良さそうです」と笑みを浮かべた。初コンビを組んだ前走中日新聞杯は11着。「今回は開幕週の馬場なので、うまくこの馬の脚を使える形に持ち込めれば」とイメージしていた。