「ノルディックスキー・ジャンプ女子Ｗ杯蔵王大会」（２０日、アリオンテック蔵王シャンツェ）開幕まで３週間を切ったミラノ・コルティナ冬季五輪代表に決まっている丸山希（２７）＝北野建設＝は１０１メートル、９２・５メートルの合計２２２・５点で優勝を飾った。第９戦以来となる今季個人６勝目で、１２度目の表彰台。１１勝を誇るニカ・プレブツ（スロベニア）を抑え、五輪に弾みをつけた。同じく五輪代表に決まっている