２８年にわたる任務を終えた海洋研究開発機構の海洋地球研究船「みらい」（（Ｃ）ＪＡＭＳＴＥＣ）昨年１２月に２８年の任務を終えて退役した海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ、横須賀市夏島町）の海洋地球研究船「みらい」の最後の一般公開が今月２５日、横須賀新港ふ頭で行われる。周辺の施設と連動したスタンプラリーやパネル展示なども実施し、日本の海洋研究をリードした旗艦の最後の雄姿を見届けるイベントになる。みら