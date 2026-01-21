巨人の泉口友汰内野手（２６）が２０日、Ｇ球場で自主トレを公開し、さらなる進化を誓った。２年目の昨季は開幕２軍スタートからはい上がり、出場１３３試合で打率３割１厘、６本塁打、３９打点でベストナインとゴールデン・グラブをＷ受賞。阿部監督が今季の布陣について「横一線で、みんないい競争をしてほしい」と、レギュラー白紙を明言していることを受け「『継続して結果を出さないと』と、各方面から耳にたこができるくら