昨年ダービー18着後、須貝厩舎に転厩して初戦を迎えるファウストラーゼンは全休明けの火曜朝、坂路を軽快に駆け上がった。山田助手は「今朝は須貝厩舎流のいつも通りの調整パターン。昨年12月に厩舎に来てからバリバリ乗り込んで仕上がりはいい。背中や操縦性が良く、総合力が高い」と評価する。中山は昨年の弥生賞ディープインパクト記念を制したコース。「スタミナがあるので、ああいう（捲る）形のレースができるのかなと思