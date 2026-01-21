大相撲の元横綱・白鵬翔氏（40）の名を冠した世界相撲大会「白鵬杯」の開催記者発表会見が20日、都内で開かれた。同大会は、白鵬氏が現役横綱だった2010年度に創設した少年相撲大会。今年は会場を両国国技館からトヨタアリーナ東京に移し、2月7〜8日の2日間開催で行われる。今大会一番の注目ポイントは「女子の部」と「成人の部」が新設されたこと。国技館開催になる前の第3回大会以来13年ぶりに女子選手の参加が認められるよ