高卒3年目を迎える阪神・山田が、兵庫県西宮市の球団事務所で行われた20歳記念品贈呈式に出席。「20代はチームに貢献する活躍をしたい」と誓った。2026年は、まさかのスタート。元日にきょうだいで外食した際、食中毒に見舞われ、球団発表の70キロから76キロまで増量していた体重が、72キロまで減ったという。現在は体調も体重も元に戻ったそうで「まず、ご飯を食べて。頑張りました。いけるんだなと思いました」と笑った。