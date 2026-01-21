「鉄腕ボディー」完成だ。静岡県内で岩崎らと行っていた合同自主トレを打ち上げた阪神・及川は、SGL尼崎で練習。ほぼ毎日ブルペン投球を行うなど、1年間を戦い抜く強靱（きょうじん）な体をつくり上げてきた。「ちょっと疲れても（ブルペンに）入るようにしていた」小麦色に焼けた肌が充実ぶりを物語っていた。「6、7（割）」の出力で、休養日の前日以外は必ず30〜40球程度を投げたという。心地良い疲労感を得て「良い調整が