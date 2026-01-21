新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5、6、7号機＝2025年11月東京電力は21日にも、新潟県の柏崎刈羽原発6号機の原子炉を起動し、再稼働させる見通しだ。東電の原発再稼働は2011年3月に福島第1原発事故を起こした後初めてで、運転自体は柏崎刈羽6号機が定期検査入りした12年3月以来、約13年10カ月ぶり。6号機1基で年間1千億円程度の収支改善を見込むが、経営再建の道は今後も険しそうだ。再稼働は当初20日を予定したが、