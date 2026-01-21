阪神ドラフト2位の谷端が右脚の肉離れで離脱した同1位・立石へ、「2人で開幕1軍で活躍したいという思いもある」とエールを送った。仲が良い2人だが、「立石に今の段階では負けている」と認めつつ、「自分なりにたくさんアピールしていきたい」と静かに闘志を燃やした。この日の新人合同自主トレは寒さと強風を考慮され、SGL尼崎の室内練習場でトレーニング。「筋肉が固まらないようストレッチは多めにやった」とコンディション