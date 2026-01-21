ルシュヴァルドールは火曜朝、角馬場から坂路で体を動かした。稽古をつけた金羅助手は「前走後、短期放牧に出したけど緩んだ感じはしない。冬場の方がいいタイプだし、明け5歳を迎えて充実してきた」と成長に目を細める。前走ベテルギウスSは脚抜きのいい重馬場で好位から力強く抜け出した。「時計（1分49秒3）の速い決着に対応できたことが収穫。京都替わりはいいし楽しみ」と重賞初制覇を目指す。