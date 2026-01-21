◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）単独首位だった霧島が2敗目を喫した。「絶対に自分の形になると思って取った」と、左を差して琴桜を土俵際まで追い込んだ。だが突き起こされて相手得意の右四つになり、寄り切られ「大関の形になっちゃった。流れですね。途中まで良かったけど、最後…」と振り返った。6日目から続いた連勝は4でストップ。初日から存在感を放っている元大関は、大の里戦へ「明日からまた残