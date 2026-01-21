JA新潟中央会は1月6日に新春会見を開き、新潟県内で11の病院を運営するJA県厚生連の経営状況や今後の方針について説明した。伊藤能徳会長は「このままでは各病院の経営が破綻し、医療のみならず地域経済にも打撃を与えてしまう」と危機感を示した上で、収支均衡が見通せない病院については、廃止も検討する考えを示した。 ■厳しい病院経営続くJA新潟厚生連 人口減少に加えて、国の診療報酬制度による影響で厳しい病院経営を強