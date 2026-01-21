新潟県燕市の道の駅で1月18日行われた『国上塞の神』。高さ13mもの巨大な塞の神で、正月に飾ったしめ縄や門松などを焚き上げ、福を願う燕市長辰地区の伝統行事です。今年は強風の影響から1週間の延期を経ての開催となりましたが、この日は天候に恵まれ、多くの人が集まりました。【訪れた人】「みんなが一年間、健康でいられるように。それを願うばかり」【訪れた人】「厄年で八方ふさがりなので、良い年になれば」【訪れた人】「