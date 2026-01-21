高市首相が実施を表明した解散総選挙。新潟県選挙管理委員会も選挙事務室を開設し、準備を急いでいますが、雪国ならではの課題も横たわっています。 高市首相の解散表明で1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われることになった衆院戦。【齋藤正昂アナウンサー】「高市首相の解散表明から一夜明けました。きたる総選挙に向けて、県選挙管理委員会の準備も本格化しています」その衆院選に向けて、県選挙管理員会は20日、県