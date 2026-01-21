◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日両国国技館）ウクライナ出身の獅司は2敗を死守した。立ち合いから藤ノ川に頭で当たり、「相手は小さい。中に入ってくる。下から攻めようと思った」。肩透かしに耐え、右を差して相手の上体を起こし、力強く押し倒した。6日目から5連勝で勝ち越しを決め、「（もっと連勝）できるように頑張ります。今日、勝ち越しだから（母から）電話がかかってくる」と笑顔。安青錦らとともにトップに