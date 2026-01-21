中日ドラゴンズの井上一樹監督（５４）に、早くも「長期政権」の可能性が取り沙汰されている。関係者やＯＢの間では「今季、クライマックスシリーズ（ＣＳ）に進出できれば、腰を据えて指揮を執ることになるのではないか」との声が漏れ始めた。中日は２０１２年を最後に、実に１３シーズン連続でＣＳ出場から遠ざかっている。２０年には３位に入ったものの、コロナ禍の影響でＣＳ自体が開催されなかったため「出場」とはならず