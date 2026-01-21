歌手の松田聖子（６３）が韓国で?聖子フィーバー?を起こしそうだ。昨年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦で５年ぶりに出場。自身のデビュー４５周年とＮＨＫ放送１００年を記念して、?究極の大トリ?として「青い珊瑚礁」を披露。歌手別の世帯視聴率で瞬間最高となる３９・９％を記録し、存在感を見せつけた。「聖子さんは司会者と絡んだりしなかったものの、貫禄十分の歌唱ぶり。『青い珊瑚礁』はこれまでの日本のアイドル像を変えた