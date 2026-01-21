FC東京は沖縄・糸満キャンプ9日目の20日、午前、午後の2部練習を行った。午前は西崎陸上競技場で全体練習を行い、午後は非公開で調整。松橋監督から「3人目の動き」を意識させる指示が多く飛んだ中、FW長倉は軽快な動きで存在感を見せた。昨季途中に浦和から期限付きで加入し、今オフに完全移籍。期待の26歳FWは「ボールを持つだけじゃなく剥がしながら前進できるようにしたい」と、エースとして今季のチームをけん引していく